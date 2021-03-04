Kaş’ta kimliği belirsiz kişiler parkı tahrip eti

Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir park kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Yeşilköy Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan Arap Mezarlığı Parkı’nda bulunan aydınlatma direkleri ve lambalar ile piknik masalarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.Gece saatlerinde gerçekleşen tahribatla ilgili jandarma ve zabıta ekiplerinin incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Kaş Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, halkın yararına yapılan bir hizmete ve kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez ve üzüntü verici durum olduğu, tahribatı yapan veya yapanların kınandığı ifade edildi.