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Kaş’a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu açılıyor.

ANTALYA 10.06.2021, 13:46
Kaş’a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu açılıyor.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu projesi çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kaş Belediyesince Kınık Mahallesi’nde 9 bin 500 metrekarelik alanda kapalı pazaryeri ve otopark inşa edildi. Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Ova ve Kınık mahalleleri arasında 5 kilometrelik yol genişletilerek, bisiklet, yürüyüş ve araç yolu şeklinde düzenlendi. Söz konusu proje çalışmalarının, cuma günü açılışlarının yapılacağı öğrenildi.
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