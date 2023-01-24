Kaş Belediyesinden hasta yıkama hizmeti

Kaş Belediyesi, zor durumda olan yaşlı, yatalak ve engelli bireylere evde yıkama hizmetiyle destek oluyor.

Kaş Belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı, yatalak ve engelli bireylerin yıkama hizmetini gerçekleştiriyor. İhtiyaç ve talep doğrultusunda zor durumdaki yaşlılara, daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için evde temizlik hizmetiyle de yardımcı olan ekipler, çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Konuyla ilgili konuşan Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlisi Fatma Bardakçı Mittiri, ilçedeki 54 mahallede hasta yatağı, ev temizliği, tekerlekli sandalye, evde sağlık gibi çeşitli hizmetler verdiklerini söyledi.

Bu hizmetleri verirken vatandaşların, hastanın yıkanması konusunda yardım talebinde bulunduğunu dile getiren Mittiri, “Bu talepleri Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş’a ilettik. Başkanımızın da talimatıyla hasta yıkama birimini kurduk ve hizmete başladık” dedi.

Mittiri, vatandaşın hasta yıkama hizmetini, Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurup, talep edebileceğini belirterek, “Bu doğrultuda hastanın olduğu yere, evine giderek, hizmeti veriyoruz. Bu hizmet çerçevesinde hastayı taşıma sedyemiz var, bunun üzerinde direkt yıkayabiliyoruz. Hasta şişme botumuz var, hastayı hiç rahatsız etmeden hizmeti sağlıyoruz. Hasta yıkama tekerlekli sandalyemizle de bu hizmeti verebiliyoruz. Personelimiz eğitim aldığı için aynı zamanda hasta yakınlarına da bu hizmeti öğretiyor, kolaylık sağlıyor” diye konuştu.