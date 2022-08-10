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Kargo kamyonu otomobile çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonu otomobile çarptı.

ANTALYA 10.08.2022, 10:22
Kargo kamyonu otomobile çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kargo kamyonu otomobile çarptı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Çevreyolu’ndan yapay şelale istikametine giden Ergün Okudan idaresindeki 07 UD 031 plakalı otomobile, Nihat Y.’nin kullandığı 35 V 5903 plakalı kargo kamyonu yandan çarptı. Kargo kamyonu ile refüj arasında sıkışan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Demokrasi Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapandı.

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