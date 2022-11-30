Kalkan Halı Saha Turnuvası tamamlandı

Kaş ilçesinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Kalkan Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Üzümlü Spor’u 8-4 mağlup eden İtimat Spor şampiyon oldu.

Kaş Belediyesince düzenlenen geleneksel turnuva, 28 takımın katılımıyla Kalkan Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Bir buçuk ay süren turnuvanın finalinde İtimat Spor ile Üzümlü Spor karşılaştı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın da takip ettiği final maçında İtimat Spor, Üzümlü Spor’u 8-4 yenerek, şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm sporcuları kutladığını söyledi.

Sportif aktivitelere verdikleri desteğin sürdüğünü belirten Başkan Ulutaş, “Söz verdiğimiz gibi, buradaki zemin ve çevre düzenlemesini yaptık. Sadece Kalkan’da değil, birçok mahallemizde belediyemizin yaptığı ve yenilenen futbol sahaları var. Yeni yaptığımız mesire alanlarına tenis kortu, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Bisiklet, yürüyüş yolları yapıyoruz. Mahallelerimizde gençlerimize, sporcularımıza yönelik etkinlik alanlarını yapmaya devam ediyoruz. Her daim sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.