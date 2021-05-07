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Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek

Antalya’nın Kaş ilçesinde Trafik haftası kapsamında bilgilendirme pankartları asıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

ANTALYA 07.05.2021, 18:21
Jandarmadan sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara çiçek

Antalya’nın Kaş ilçesinde Trafik haftası kapsamında bilgilendirme pankartları asıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla trafik pankartları asıldı. Karayollarında denetimleri de sıklaştıran jandarma, durdurduğu araçlarda hem muafiyet belgelerini kontrol etti, hem de trafik haftasıyla ilgili bilgilendirmede bulunup broşür dağıttı. Jandarma Trafik haftasında sağlık çalışanlarını da unutmadı. Denetimlerde sürücü ve yolculara çiçek hediye eden jandarma, sağlık çalışanlarını da çalıştıkları kurumlarda ziyaret edip çiçek hediye etti.
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