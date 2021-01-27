Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, Korkuteli –Fethiye yolu Kızılcadağ mahallesinde ve Korkuteli-Elmalı yolunda kış lastiği denetim ve kontrolü yaptı. Denetimlerde Ticari yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlenerek kış lastiği olmayan araçlara işlem yapıldı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla İçişleri Bakanlığı emir ve talimatları doğrultusunda Trafik Kış Tedbirleri kapsamında kış lastiği denetimi yapıldı.

Yolla teması sağlayan tek unsurun lastikler olduğunu belirten yetkililer, kış lastiklerinin standart lastiklere oranla %40-%50 daha verimli yol tutuşu sağladığını, diğer lastiklere göre şok uygulamalarda yön tutmada, durma mesafesinde, kaygan zeminde, karda, yağmurda çok büyük avantajlar sağladığını, bu sebeple lastiklerin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların trafikteki güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların devam edeceği belirtilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulandı.