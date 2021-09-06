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Jandarma 450 servis aracı denetledi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince Antalya genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimleri yapıldı. Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler tek tek kontrol edildi.

ANTALYA 06.09.2021, 12:16
Jandarma 450 servis aracı denetledi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince Antalya genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimleri yapıldı. Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler tek tek kontrol edildi.

60 tim ve 130 personelin katıldığı denetimlerde 450 okul servis aracının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi Okul Taşıtı yazısı, ışıklı dur levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin dezenfekte edilmesi gibi hususlar trafik timlerince tek tek denetlendi. Öğrenci ve servis şoförlerine binme, inme ve temel trafik kuralları anlatıldı.

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