İyileşen Kızıl Şahinler doğaya salındı

Yaralı ve hasta olarak getirildikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde tedavileri tamamlanan dört kızıl şahin, doğaya salındı.

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapmanın yanında doğada yaralanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ya da bilgisi dahilinde vatandaşlar tarafından getirilen 4 yaralı kızıl şahinin tedavileri yapıldı.

4 Şahin doğaya salındı

Doğada yaralı, hasta ve bitkin halde bulunan 2 şahin Antalya Hayvanat Bahçesi’nde tedaviye alındı. Beslenmeleri ve bakımları gerçekleştirilen şahinler 15 günlük tedavinin ardından doğaya salındı. Dış parazit enfeksiyonuyla hayvanat bahçesine getirilen kızıl şahin de tedavisi edildikten sonra doğaya salındı. Yaklaşık 3 aydır kanadındaki kırık nedeniyle hayvanat bahçesinde tedavisi devam eden bir diğer kızıl şahin ise başarılı bir tedavinin ardından doğaya salınarak, özgür maviliklere kanat çırptı.