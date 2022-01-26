İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’ndan yeni yıl konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ile Ses ve Şan Eğitimi Bölümü öğrencileri ‘Yeni Yıl Konseri’ verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ile Ses ve Şan Eğitimi Bölümü öğrencileri yeni yıl konseri düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda düzenlenen konserde 18 öğrenci sahne aldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü’nde piyano, keman, klasik gitar, yan flüt, çello ve bağlama eğitimi alan öğrenciler yeni yıl konserinde klasik batı müziği eserleri ve türkülerle performanslarını sergiledi. Şan eğitimi bölümü öğrencileri ise aryalar seslendirdi. Genç sanatçılar yetenekleriyle dinleyenlerden tam not aldı.