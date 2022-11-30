Irmak kenarlarına korkuluklu önlem

Manavgat Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat Irmağı kıyılarını daha güvenli hale getirmek amacıyla ahşap korkuluk çalışması başlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı kıyılarını daha güvenli hale getirmek amacıyla belediye ekiplerini harekete geçirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi ve Örnek Mahallesi kıyılarına ahşap korkulup yapım çalışmalarına başladı. 550 metrelik kıyı boyunca yapılacak olan çalışmalar sonrasında özellikle çocuklar, ırmağa düşme tehlikesi olmadan güvenli bir şekilde yürüyebilecek.

Çocuklar rahatça oynayabilecek

Kent halkının yoğun olarak kullandığı bölgede yürüyüş yolları ve oturma alanları bulunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından eşsiz güzellikteki ırmak kenarında seyir zevki daha güvenli hale gelecek. Yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını dile getiren Örnek Mahallesi Muhtarı Melek Şahin, mahalle sakinleri adına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Güvenli seyir

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, doğa harikası olan ırmak kenarlarının kullanımını ve seyir zevkini güvenli hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Aşağı Pazarcı ve Örnek Mahallesi ırmak kenarı boyunca yapmış olduğumuz ahşap korkuluk sayesinde bölgemizin güzelliklerinden yararlanan vatandaşlarımız daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilecek. Irmak kenarı boyunca oturma alanları, piknik masaları, çocuk oyun grupları ve spor aletleri yer alıyor. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken halkımızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Manavgat’ımıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.