İlham Veren Başarı Hikayeleri” sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks’IN konuğu gazeteci-yazar ve haber spikeri Ece Üner olacak.

“İlham Veren Başarı Hikayeleri” adıyla düzenlenen Anttalks etkinliği başarılı isimleri ve hikayelerini Antalyalılarla buluşturmayı sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek’in de konuşmacılar arasında yer aldığı ve spor dünyasının başarılı isimlerini bir araya getiren ilk etkinliğin ardından ikincisi gerçekleştiriliyor. 29 Ocak Pazar Günü düzenlenecek etkinliğe Ece Üner konuşmacı olarak katılacak.

Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun katlediliş günü olan 24 Ocak ile siyasetçi, hukukçu, yazar Muhammer Aksoy’un katlediliş günü 31 Ocak arasında ilan edilen Adalet ve Demokrasi Haftası’nın bu yılki teması “Yeniden Cumhuriyet” olarak belirlendi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından, 30. Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinliğin konuğu olacak olan Ece Üner, 29 Ocak Pazar günü saat 20.00’da Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda Antalyalılar ile buluşacak.