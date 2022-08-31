İhracatçıda ‘Yeni Kahire’ heyecanı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Mısır’ın başkenti Kahire’ye gerçekleştirilen ticaret heyeti sonrası edindiği izlenimleri aktardı.

BAİB’i temsilen heyete katılan Başkan Yardımcısı Küçükyaman, başkente 45 kilometre mesafede Yeni Kahire olarak adlandırılan yeni bir şehir kurulacağını bildirerek, “Bu şehir Bölgemiz ihracatçılarına, Bölge ihracatımıza büyük fırsatlar sunuyor. Hem inşaat aşamasında, hem inşaat sonrası yaşam aşamasında A’dan Z’ye her türlü ürüne ihtiyaçları olacak” dedi.

Başkan Yardımcısı Küçükyaman, “TİM Başkan Yardımcımız Ahmet Güleç’in kafile başkanlığında Birlik Başkanlarımızın, Birlik Başkan Yardımcılarımızın ve Birlik Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla tüm sektörlerimizi temsilen Mısır’ın Başkenti Kahire’ye gittik. 54 kişiden oluşan heyetimiz Kahire’de yüzlerce görüşmeler gerçekleştirdik. Mısırlı iş insanlarının bize olan ilgisi oldukça sevindiriciydi ve gelecek adına ümit vericiydi. Zaten ihracat rakamları da bunu destekliyor. Kendi sektörümle ilgili örnek verecek olursam 2020 yılında Türkiye’nin 34 milyon dolar olan mermer ağırlıklı doğaltaş ihracatı, 2021 yılında 70 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Mısır’ın ihracatta Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu açıklayan Başkan Yardımcısı Küçükyaman, “Mevcut Kahire kentinin 45 kilometre yakınında yeni bir şehir kuruluyor. Edindiğimiz bilgilere göre Kahire kenti oraya taşınacak. Milyonlarca kişinin yaşadığı yeni bir kent, Bölgemiz ihracatçısı adına büyük fırsatlar sunuyor. A’dan Z’ye her türlü ürüne ihtiyaçları olacak. İnşaat süreci ayrı fırsatlar barındırıyor. Yeni şehre taşınıldıktan sonra ayrı fırsatlar var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Yaptığım incelemeler sonucunda önümüzdeki en büyük handikap akreditif. Bu sorun çözülürse ihracatçılarımızın eli daha da güçlenir” dedi.