İbradı tıbbi aromatik bitkilerin merkezi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal alanda üreticilere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İbradılı çiftçilere Adaçayı ve Lavanta fidesi verildi. Bölgenin tıbbi aromatik bitkiler ve ipekböcekçiliği üretiminde merkez olması hedefiyle kullanılmayan köy okulu da restore edilerek, üretim merkezine dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçiyi ekonomik değeri yüksek tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik etmek için İbradılı üreticilere adaçayı ve lavanta fideleri hibe olarak dağıtıldı. İbradı’da ilk kez lavanta fidesi ve adaçayı dikimi gerçekleştirildi.

“Adaçayı ve lavanta dikimi”

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yetişen ve ’çalba otu’ olarak da bilinen adaçayı türü çoğaltılarak fide haline getirildi. Adaçayı fideleri Ürünlü Mahallesi’nde üreticilere dağıtıldı. İbradı Tarımsal Üretim Kooperatifi’nin de desteğiyle adaçayı fidelerinin 4 dönüm alana dikimi yapıldı.

“Lavanta ilk kez İbradı’da”

Ayrıca İbradı’da ilk kez Ormana bölgesinde denenecek olan lavanta bitkisi de üreticilere teslim edildi. Lavanta ve adaçayı dikimi ve yetiştiriciliği ile ilgili bölgedeki üreticilere bilgi verildi. Lavanta bitkisinin görsel güzelliği kadar maddi olarak da kazançlı bir üretim olduğuna, özellikle lavanta balı üretimini artırdığına dikkat çekildi.

“Verimli topraklar boş kalmayacak”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İbradı’nın çok verimli topraklara sahip olduğunu ve bu toprakların işlenmesine teşvik için projeler geliştirdiklerini kaydetti. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile bölgeye has yerel ürün çeşitliliğin artırılmasını ve üreticilere yeni gelir kapısı açılmasının hedeflendiğini ifade eden yetkililer, bölgenin turizm faaliyetlerine de katkı sağlayacağını belirtti.

“Eski okul üretim merkezine dönüşecek”

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, İbradı bölgesindeki tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini arttırmak için Ürünlü Mahallesi’nde kullanılmayan köy okulunu üretim merkezine dönüştürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen okulda özüne uygun bir şekilde tadilat çalışması gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, üretim merkezine tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve mamule dönüştürülmesi için gerekli makine, teçhizat ve teknik destek sağlayacak.

“Bölgeye yeni bir iş kapısı olacak”

Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, “1930 yılında yapılmış köy okulumuz uzun süredir atıl bir vaziyette. Büyükşehir Belediyemiz burada açacağı üretim merkezi sayesinde hem okulumuzu onaracak hem de bölgemize yeni bir iş kapısı açacak” diye konuştu.

“Verim alırız ve üretim yaygınlaşır”

İbradı Orman Mahallesi’nde ilk kez lavanta fidesi üretimi yapacak olan Ramazan Arı da “Bir ilki gerçekleştireceğimizi için heyecanlıyım. Büyükşehir yetkilileri dikim ve bakım konusunda bize bilgi verdi. İnşallah verim alırız ve üretim yaygınlaşır” dedi.