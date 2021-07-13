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Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

Antalya emniyeti, normalleşme ile birlikte dışarı çıkacak olan huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verdi. Eğitim kapsamında Fethi Bayçın Huzurevinde kalan yaşlılara karşıdan karşıya geçiş kurallarına nasıl uymaları gerektiği anlatıldı.

ANTALYA 13.07.2021, 14:36
Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
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Antalya emniyeti, normalleşme ile birlikte dışarı çıkacak olan huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verdi. Eğitim kapsamında Fethi Bayçın Huzurevinde kalan yaşlılara karşıdan karşıya geçiş kurallarına nasıl uymaları gerektiği anlatıldı.

Antalya Emniyeti tarafından, Temmuz ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinde dışarı çıkacak olan huzurevi sakinlerine özellikle karşıdan karşıya geçiş kurallarına uymaları bu kapsamda, trafik lambalarına dikkat etmeleri, yaya geçitlerini kullanmaları, karşıdan karşıya geçerken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, araç içerisinde emniyet kemeri kullanmaları ve kaldırımlı kaldırımsız yollarda nasıl yürünmesi gerektiği konularında uygulamalı ve anlatımlı bilgilendirmeler yapıldı.
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