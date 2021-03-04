‘Hoş geldin Atam’ bisiklet turu

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 91’inci yıl dönümünü Konyaaltı Caddesi’nden Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’na bisiklet turuyla kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Bisiklet Platformu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 91’inci yıl dönümünü “Hoş geldin Atam” bisiklet turuyla kutlayacak. Tur, saat 14.00’te Konyaaltı Caddesi’nden başlayacak. Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar, Falez 2 Park ve eski Lara Caddesi üzerinden devam edecek tur, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda sona erecek. 11 kilometrelik tura Belediye Başkanı Ümit Uysal da katılacak. Yaklaşık 700 bisikletçinin kayıt yaptırdığı olduğu turun, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi’nden geçişi sırasında bisikletçiler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyacak.