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Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULAN HALK ET MAĞAZALARININ ÜÇÜNCÜSÜ, ALANYA’DA 6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HİZMETE GİRİYOR.

Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULAN HALK ET MAĞAZALARININ ÜÇÜNCÜSÜ, ALANYA’DA 6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HİZMETE GİRİYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:49
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Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan Halk Et Mağazalarının üçüncüsü, Alanya’da 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete giriyor.

İlki Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde açılan Halk Et Mağazası’nın ikincisi Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlamıştı. Halk Et Satış Mağazası’nın üçüncüsü de Alanya’da açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET, Halk Et’in üçüncü mağazasını Alanya’ya kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Mağaza, Alanya’nın Şekerhane Mahallesi, Eczacılar Caddesi Cuma Pazarı Mevkii’nde 6 Mayıs Çarşamba günü hizmete girecek.

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