Güzelbağ Sanayi Sitesi arazisinde 18 madde uygulaması tamamlandı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin genel kurulda müjde vererek tahsisini yaptıkları Güzelbağ Sanayi Sitesi arazisinde 18 madde uygulamasının da tamamlandığını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını ALTSO’da gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Mahmut Köse oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Kooparatif Başkanı Mahmut Köse de yaptığı açıklamada, “Başkan Mehmet Şahin öncülüğünde verdiğimiz büyük mücadelede etap etap başarıya ulaşıyoruz. El birliği içinde bu projeyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Ben buradan Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Birlikte yapacağımız çok şey var"

Gene Kurulda söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Tahsisini yaptığımız Güzelbağ Sanayi Sitesi’nin 18. Madde uygulamasının tamamlandığı müjdesini de çok şükür genel kurulda verdik. Sırada inşaat çalışmalarının başlaması var. Bu büyük mücadelede bizlerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yeniden göreve seçilen Mahmut Köse ağabeyimizi ve yönetimini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.