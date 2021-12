Genç Antalya Gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü’nde bir arada

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Genç Antalya Gönüllüleri’ programına başvuru yapan gönüllüler ‘Dünya Gönüllüler Günü’nde ilk kez bir araya geldi. Genç Antalya Gönüllüleri hem Belediye çalışmalarına katılacak hem de yenilikçi ve sosyal içerikli projeler yürütecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllülük esası ile Antalyalı gençleri bir araya getirme hedefiyle yürütülen “Genç Antalya Gönüllüleri” programının yeni dönemi için başvuru yapan gençler Dünya Gönüllüler Günü’nde bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile işbirliği halinde yürütülecek gönüllü programı kapsamında Gençlik Meclisi’nin 14 çalışma grubu da tanıtıldı. Buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Deniz Filiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, Gençlik Meclisi üyeleri ve gönüllü gençler katıldı.

“Gençler için gençlerle çalışıyoruz”

Gönüllü gençlere seslenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, “Gençler, cesaretiniz ve özgüveninizle şehrimizin genç gönüllüsü olduğunuz için sizleri tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Gençler için gençlerle çalışan bir belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız. İnanıyoruz ki toplum yararına projelere imza atacaksınız. Artık sizlerin fikirlerini hayata geçirebileceği bir fikir atölyemiz var. Bu vesile ile Dünya Gönüllüler Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

“Her arkadaşımızın yanındayız”

Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ise Antalya’daki 400 bin genci en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını belirterek, “400 bin arkadaşımızın sorunlarını bilip, o sorunlarla mücadele edeceğiz. Her arkadaşımızın bu kent için, bu memleket için var olan hayallerinin gerçekleşmesi için çabalayacak ve fırsat sunacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek şehrimizi gençler ile yönetmek istiyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile her arkadaşımızın yanında olacağız. Şehrimizin her kesimine ulaşarak, her kesimiyle şehrimizin yönetiminde fikrimizi belirteceğiz” dedi.

“Program anlatıldı”

Gönüllüler Buluşması programının devamında Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan da Antalya Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgi verdi ve “Genç Antalya Gönüllüleri” programını tanıttı. Ardından Gençlik Meclisi’nin 14 alt çalışma grubu başkanı tarafından çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Programın son kısmında ise gönüllü gençlerden programa ve gençlerin yaşadığı sorunlara dair soru cevap oturumu yapılarak toplu fotoğraf çektirildi.

“Gençler projeler yürütecek”

Genç Antalya Gönüllüleri gönüllülük esasıyla hem Belediye çalışmalarına katılacak hem de yenilikçi ve sosyal içerikli projeler yürütecek. Özellikle afet ve kriz durumlarında gönüllü gençlerin destek olması için de gerekli çalışmalar yapılacak.