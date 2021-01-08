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Gaziantep, 37 tescil ürünle coğrafi işarette lider

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Gaziantep’in yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan oldu.

ANTALYA 08.01.2021, 12:26
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Gaziantep, 37 tescil ürünle coğrafi işarette lider

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Gaziantep’in yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan oldu.

Şahin: " mahallenin köftecisi bendim"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in 2015 yılında UNESCO Kreatif Şehir Ağı’na dahil olan, eşsiz lezzetleri, güzellikleri, yerel değerleriyle Türkiye’nin yıldız kentlerinden biri olduğunu kaydetti. Küreselleşen dünyada şehirlerin yarıştığını ve yerelin konuşulduğunu kaydeden Şahin, “Biz de yerel ürünlerle, kültürümüzle dünyayı buraya getiriyoruz” dedi. Gaziantep’in çok fazla yerel ürüne sahip olduğunu, 37 coğrafi işaretli ürünüyle de Türkiye’de en çok tescile sahip il olduğunu belirten Şahin, Cİ’li ürün sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle Antep Yuvarlaması’nın 2017’de Coğrafi İşaret aldığını belirten Şahin, “Doğduğum mahallenin köftecisi bendim, çok yuvarlama yaptım. Yuvarlama deyip geçmeyin. Yuvarlamayı yaparken mahallenin kadınları toplanıyor, komşuluk gelişiyor, dostluklar gelişiyor, dertleşiyorsun, rehabilite oluyorsun. Terapi için insanlar dünya kadar para harcıyor. Bunların hepsini doğal olarak yaptıran bir sistem var. Seni sosyalleştiren, komşuluğu geliştiren, lezzeti de beraberinde getiren büyük bir hikaye var” diye konuştu.

Yerel ürünlerin satışına dijital platform

Şahin, yerel ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak için belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatırken, bölgenin tüm yerel ürünlerini e ticaret yoluyla dünyaya satmak için özel bir yazılım geliştirdiklerini bildirdi. Şahin, “Kendi yazılımımızı hayata geçiriyoruz, çalışmalarda son aşamadayız. Gaziantep olarak Türkiye’ye örnek bir model oluşturacağız” dedi.

AB’de ilk tescilli ürün Antep baklavası

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 2005 yılında Antep Baklavası’nın tescilini aldıklarını, 2013 yılında da Avrupa Birliği nezdinde ilk tescili Antep Baklavası’nın aldığını belirtti. Ünverdi, “Antep her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü olmuştur” dedi.

Fıstık üretimi azalıyor

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Antep Fıstığı’na 2000 yılında coğrafi işaret aldıklarını belirterek, yereldeki bir çok ürünün ana maddesi olarak kullanılan fıstığın üretiminin azaldığına dikkat çekti. Yıldırım, fıstığın ekonomik değerini artırmak istediklerini söylerken, “TOBB verilerine göre 197 milyon kilogram fıstık işleme kapasitemiz varken, biz bunun sadece yüzde 50’sini kullanabiliyoruz” dedi.

Antep Lahmacunu için AB’ye başvuru

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Borsa olarak coğrafi işaretle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2017’de coğrafi işaret aldıkları Antep Lahmacunun diğer lahmacunlardan ayıran özelliklerini anlatan Akıncı, Antep Lahmacunu’na AB’den tescil alabilmek için başvurduklarını bildirdi. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e başladığı günden beri katıldıklarını, fuarın ürünlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydeden Akıncı, “2020 yılında pandemi nedeniyle YÖREX maalesef olmadı. Umarım 2021 yılında yapılır, biz de her yıl olduğu gibi ürünlerimizle YÖREX’te oluruz” dedi.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, tarım okulunda yöresel ürünlerin üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı.

Programa bağlanan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AB’den tescil alan Milas Zeytinyağı ile ilgili bilgi verdi. 2005 yılında Coğrafi İşaret aldıkları Milas Zeytinyağı için 2017 yılında AB tescili için başvuruda bulunduklarını belirten Özer, 2020 yılında ülkenin 5. ürünü olarak AB tescili aldığını kaydetti. Özer, Milas Yağlı Zeytini için de AB ’ye başvurduklarını bildirirken, onun da onayını beklediklerini duyurdu.
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