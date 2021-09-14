Finike Devlet Hastanesinde 2. Üroloji Uzmanı göreve başladı

Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendiriyor. Hastanenin doktor kadrosuna yeni katılan Üroloji Uzmanı Dr.Uğur Aflay hasta kabulüne başladı.

Aflay, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Sinop Türkeli Yeşiloba Sağlık Ocağı, Bingöl Devlet Hastanesi Acil servis, Kaş Devlet Hastanesi Acil Servis, Finike Devlet Hastanesi Acil Servis ve Hemodiyaliz ünitelerinde görev yaptı. Uzmanlığını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji bölümünde tamamladıktan sonra 1 yıl uzman doktor olarak öğretim üyesi yardımcılığı yaptı. Özel hastanelerde de çalışan Aflay, Burdur Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra naklen atama ile Finike Devlet Hastanesine atandı ve buradaki görevine başladı.