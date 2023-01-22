Filenin akrepleri zirve takibinde

TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı 13. maçında Zirve Gençlik ve Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan maçın 25-14, 25-18 ve 25-23 biten setleri sonucunda kırmızı-beyazlılar ligde puanını 30’a çıkararak 3. sıraya yerleşti. Antalyaspor Voleybol Takımı, 29 Ocak 2023 tarihinde Antalyaspor Spor Salonu’nda Açı Koleji’ne konuk olacak.