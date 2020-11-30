banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlıklı olduğunu gösteren görüntülerle haftaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ANTALYA 30.11.2020, 16:24
1
Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”
banner422

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlıklı olduğunu gösteren görüntülerle haftaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) yılsonu toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlık yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Esen, uzun süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten çok güzel haberler aldıklarını söyledi. Bugün paylaşılan görüntülerde Başkan Böcek’in gayet sağlıklı göründüğünü belirten Esen, haftaya bu güzel görüntülerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böcek’in yakın zamanda belediyede görevinin başında olacağını aktaran Esen, “Muhittin Başkan, kısa süre içinde taburcu olacak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmeye devam edecek” dedi.

Açılış konuşmasının ardından görüşülen maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
Yorumlar (0)
banner388
11°
parçalı bulutlu