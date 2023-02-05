Engelli rampası yapılan vatandaşın yüzü güldü

Alanya Belediyesi tarafından engelli Atiye Akbaş için engelli rampası yapılarak evine ulaşım için asansör altyapısı oluşturuldu.

Alanya Belediyesi beton yol uygulamaları ile ulaşımda kolaylık sağlamaya devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık Mevkii’nde engelli Atiye Akbaş için engelli rampası yapılarak evine ulaşım için asansör altyapısı oluşturuldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Akbaş ailesi, engelli rampası olmadığı için 30 metre uzunluğundaki merdivenden hastalarını sırtlarında taşıdıklarını söylediler. Başkan Yücel’in talimatı ile yapılan engelli rampasının kendileri için çok büyük bir hizmet olduğunu belirten Atiye Akbaş, "Allah Başkanımızdan razı olsun. Beni çok büyük zorluklardan kurtardı" diyerek duygularını dile getirdi. Diğer yandan beton yol çalışmaları Kestel kırsalında ve Aliefendi Mahallesi’nde devam ediyor.