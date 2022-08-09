Elmalı’da çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASFİM Yaz Spor Okulları çerçevesinde Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda başlayan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşları spor ile buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalılılara yüzme havuzu ve fitness salonu ile hizmet sunmaya devam ediyor. Sıcakların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen Elmalılılar yaz döneminde havuzun tadını çıkarırken, yüzme bilmeyenler de ücretsiz kurslara katılarak yüzme öğreniyor.

Hijyen standartları üst seviyede

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunun açılmasıyla birlikte başlayan kurs kayıtlarına geçen yıllarda olduğu gibi yoğun talep yaşandı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde 7 yaş ve üzeri çocukların kayıtlarının alındığı kurslarda yaş gruplarına göre gruplandırma yapılıyor. Eğitimcilerin birebir ilgisiyle eğlenerek yüzmeyi öğrenen çocuklar serinlemenin de keyfini çıkarıyor. Hijyen standartlarına titizlikle uyulan kurslarda havuz suyunun günlük olarak ölçümleri yapılıyor.