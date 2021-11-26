Dünya 35+ Model Ödülleri finali Alanya’da yapılacak

World Age Model Awards finali 27 Kasım 2021 tarihinde ilk kez Alanya’da yapılacak. Bir otelin ev sahipliğinde yapılacak final, 27 Kasım’da saat 15.00’de yarışmacıların basına tanıtılmasıyla başlayacak ve yarışmacılardan biri günün sonunda ‘World Age+ Model Awards’ ödülünün sahibi olacak.

Yarışmaya farklı ülkelerden 20 kadın katılıyor. Yarışmacıların yaşları 35 ila 70 arasındadır. Her katılımcı profesyonel bir fotomodeldir. Yarışmacıların ön elemeleri kendi ülkelerinde gerçekleşti. Yarışmacıların belirlenmesinde, uluslararası dergilerde fotoğraflarının yayınlanmış olması en önemli kriter oldu. Yarışmanın ana fikri, bir kadının güzelliğinin yaşla birlikte ortaya çıkması olarak belirlendi.

Yarışmanın organizatörü Veronica Lemle, manken koçu, yaşlı model PR manager ve ünlüler için stilist olarak faaliyet gösteriyor. Victoria Zamyatina, bir tasarımcı olarak il kez Doğu Kıyafetlerinden oluşan koleksiyonunu sunacak Alanya’da düzenlenecek WORLD AGE+ MODEL AWARDS’de sunacak. Natalya Rasskazova, Lyubov Pirogova ve Elena Oz gibi ünlü tasarımcılar da koleksiyonlarını sergileyecek. Alona Bukreeva Zeytun yarışmanın özel misafiri olarak yarışma jürisinde yer alacak.

Alanya’da kuyumculuk yapan Golden Eye Jewellery & Watches işletmecileri Ender ve Önder İncioğlu kardeşler yarışmada kendi marka yüzlerini seçecekler. Yarışma finalistleri, 26 ve 27 Kasım’da birçok etkinliklerde bulunacaklar. Finalistler fotoğraf çekimlerine katılacaklar. Bir otelin şefinden geleneksel Türk yemekleri hakkında bir masterclass’da Türk yemekleri kursu alacaklar, kırmızı elbiseler giyerek yürüyüş yapacaklar ve daha birçok önemli faaliyetlerde bulunacaklar.

Yarışmaya katılım, yarışmacıların uluslararası mankenlik dünyasında kendilerini tanıtmaları, aynı zamanda statülerini ve kişisel markalarını yükseltmeleri açısında son derece önem taşıyor.