Düden Balık Çarşısı yeni yüzüyle hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları, uygun fiyatlı ve kaliteli deniz ürünleriyle buluşturduğu Düden Balık Çarsısı, yenilenen yüzüyle hizmete başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Ekdağ Sosyal Tesisi Düden Park Balık Çarşısı’nın çatısı geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddetli fırtınada zarar gördü. Yeniden projelendirilen ve daha dayanıklı hale getirilen Balık Çarşısının çatısı yenilendi. Balık Çarşısının iç mekanında da bir takım düzenlemeler yapılarak, daha modern ve konforlu hale getirildi.

Uygun fiyatlı ve kaliteli deniz ürünleri

Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, yeni yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı. Balık Çarşısının hizmete girmesiyle birlikte vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye başladı. Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları yine uygun fiyatlı ve kaliteli deniz ürünleriyle buluşturmaya devam edecek. Düden Balık Çarşısı’na gelen misafirler hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu, ferah bir ortamda lezzetli deniz ürünlerini tüketebilecek.

25 çeşit deniz ürünü

Düden Balık Çarşısı haftanın 7 günü saat 12.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. 25 çeşit deniz ürününün satışının gerçekleştirildiği Düden Balık Çarşısında seçilen taze ve sağlıklı deniz ürünleri ızgara veya yağda pişirme seçenekleriyle servis ediliyor. Ara sıcak olarak kalamar, karides midye tava ürünlerinin sunulduğu Balık Çarşısında sarımsaklı ekmek, meze ve salata çeşitleri misafirlere özenle hazırlanıyor. Balık mahsulleri dışında Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisinde, aynı zamanda balık tercih etmeyen vatandaşlar için et, tavuk ve burger ürünleri yer alıyor.