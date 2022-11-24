Döşemealtı’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım öğretmenler günü Döşemealtı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan Ekolojik Kreş’te düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Duman ve Cevat Yanar katıldı. Öğretmenlerle sohbet edip özel günlerini kutlayan Başkan Yardımcıları daha sonra eğitimcilere çiçek ve çikolata ikram etti.

Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Duman ve Cevat Yanar Ekolojik Kreş’ten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal’ı da ziyaret etti. Yanar, “Sizin özelinizde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” derken; Mehmet Duman ise “Dünyanın en kutsal mesleğini icra eden siz öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi. Yanar ve Duman daha sonra Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini ziyaret ederek öğretmenler gününü kutlayıp çiçek hediye etti.