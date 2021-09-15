Döşemealtı, bisiklet sporunun merkezi olmak istiyor

Dünyanın en yaygın spor ve ulaşım araçlarından biri olarak gösterilen bisiklet Döşemealtı İlçesi’nde de yer almaya başladı. Türkiye’de bisiklet kullanmak için gösterilen çok sayıda parkur bulunuyor. Bisiklet parkurunda Döşemealtı birinciliği elinde bulunduruyor. Bisiklet rotalarında en zorlu etap olarak gösterilen Kocain Mağarası etabı, toplamda 110 kilometre uzunlukta olup; bisikletle çıkılan maksimum rakım ise 850 metre. Bu etapta eğim fazlalığı nedeniyle bisiklet sporcusu, daha sıkı pedal basmak daha fazla enerji harcamak zorunda. Bu zorluğun yorgunluğunu ise doğa güzelliklerinin tadını çıkarmaktan geçiyor.

“Ciğerine güvenmeyen denemesin”

Döşemealtı bisiklet sporuna gönül verenlerin en iyi rotaları arasında örnek parkur olarak gösteriliyor. Amatör bisiklet parkur süücüsü Özgür Önder, “Ciğerine, ayağına güvenmeyen denemesin” dediği parkurda Döşemealtı’nda yer alıyor. Çakırlar Pazar Yeri- Araçla Feslikan Yaylası- Bisikletle Karçukuru Yaylası- Saklıkent- Sinan Değirmeni - BÜK Araştırma Ormanı-Termessos- Düzlerçamı- Antalya. Son 9 kilometre yokuşu ve 120 kilometreyi göze alanlar için ise bir başka parkur önerisi: Işıklar-Dokuma- Varyant- Yeşilbayır- Çığlık- Termessos. Migros- Uncalı- Akdeniz Sanayi-Cezaevi- Santral Mah.- Doyran Göleti- Nebiler- Güver Uçurumu. Orhan Çakmur’un önerisi ise, Lara Düdenpark, Çakırlar- Doyran- Saklıkent yolu- Karatepe Köyü yolu.

“Bisiklet yolları açılıyor”

Kendi parke tesisinde ürettiği kilit taşlarıyla düzenlenen Yeşilbayır Ersin Taranoğlu Caddesi’nde peyzaj çalışmaları kapsamında Döşemealtı Belediye seralarında üretilen 16 bin bitki toprakla buluştu. Daha modern ve nitelikli hale getirilen caddede 7.5 kilometrelik bisiklet yolu da vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Ödüllü proje Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’nde ise, 4.7 kilometrelik bisiklet yolu düzenlenerek bisiklet tutkunlarının kullanımına açıldı.

Döşemaltı’nın Türkiye’de bisiklet sporunun merkezlerinden biri haline getirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Amatör sporlara vermiş olduğumuz katkı devam edecek. Asfalt ve altyapı çalışmalarının sürdüğü Çiftlik Caddesi’nde 2.5 kilometrelik, Osmangazi Caddesi’nde 1.4 kilometrelik bisiklet yolunun yeni yıla kadar tamamlanması hedefleniyor. Mevcut 12.2 kilometre bisiklet yoluna sahip ilçemizde, yeni bisiklet yolları tamamlandığında 16 kilometrelik bisiklet yoluyla örülmüş olacak” dedi.