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Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden 6 ay kira almayacak

Döşemealtı Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinde Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran ya da kısıtlamalı olarak çalışan kiracılarından 6 ay süreyle kira almama kararı aldı. Ayrıca belediye mülklerinde faaliyet gösteren 6 aile hekiminden de yine 6 ay boyunca kira alınmayacak ve 2021 yılı boyunca kira artışı yapılmayacak

ANTALYA 25.02.2021, 13:43
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Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden 6 ay kira almayacak

Döşemealtı Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinde Koronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durduran ya da kısıtlamalı olarak çalışan kiracılarından 6 ay süreyle kira almama kararı aldı. Ayrıca belediye mülklerinde faaliyet gösteren 6 aile hekiminden de yine 6 ay boyunca kira alınmayacak ve 2021 yılı boyunca kira artışı yapılmayacak

Döşemealtı Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısından oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen belediye kiracılarından Ekim-Kasım Aralık 2020 ile Ocak Şubat Mart 2021 dönemlerine ait kira alınmaması kararı Komisyonun tarafından yine oy birliği ile kabul edildi. Döşemealtı Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 80 işyerinden müracaat beklemeksizin yüzde 90 ila yüzde 100 kira azaltılmasına giderek alacak olduğu yaklaşık 1 milyon liradan vazgeçti. Belediye yine 2021 yılı boyunca hiçbir kiracısına zam yapmayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye istinaden çalışma yapan Döşemealtı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü mülkiyeti belediyeye ait olan işletmelerde kira indirimine gidilmesi hususunu Meclis gündemine göndermişti. Turgay Genç Başkanlığında toplanan Döşemealtı Belediye Meclisi konunun görüşülmesini oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti. Komisyon da oy birliğiyle aldığı karar Meclis tarafından kabul edildi. Karara göre belediye taşınmazlarında kiracı olan pandemi nedeniyle kısıtlamalı çalışan yada geçici süreyle faaliyetlerini durduran kiracılardan 6 ay boyunca kira alınmaması kararı alındı.

Belediyeye ait kafe, kafeterya, kahvehane, düğün salonu, sanayi dükkanları, ofisler ve benzeri işletmelerde müracaata gerek duyulmaksızın 6 aylık tutar olan yaklaşık 1 milyon lira alacaktan feragat edildi. Faaliyetlerini durduran işletmelerden yüzde 100, yarı zamanlı ve kısıtlama kurallarınca çalışan işletmelerde ise yüzde 90 oranında kira indirimine gidilirken yine 2021 yılı içerisinde tüm kiracılardan kira bedellerine zam ve artış yapılmaması, peşin ödeme yapan işletmelerde ise bir sonraki döneme tahakkuk eden kira borcundan mahsup edilmesine karar verildi.

Alınan Meclis kararında pandemi nedeniyle kira sözleşmelerini fesih etmek isteyen kiracılara cezai şartlar uygulanmadan fesih edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Belediyenin aldığı 6 aylık kira borcunun alınmaması kararı esnafın yüzünü güldürdü. Belediye mülklerinde faaliyet gösteren işletmeler Belediye Başkanı Turgay Genç ve oy birliğiyle karar alan Meclis üyelerine teşekkür etti.

Aile hekimlerinden de kira alınmayacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gece gündüz demeden var güçleriyle çalışan, sağlık çalışanları da unutulmadı. Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç, “Haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz adeta kendi hayatlarından feragat ederek hastalarının derdine koşan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Oy birliğiyle meclisimizden geçen kararla onlara da küçükte olsa bir jest yapma kararı aldığımız için mutluyum. Belediyemiz mülklerinde faaliyet gösteren 6 aile hekimimizden yine 6 ay boyunca kira alınmayacak ve 2021 yılı boyunca kira artışı yapılmayacak” diye konuştu.
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