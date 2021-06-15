Doğan Hızlan Kütüphanesi yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Doğan Hızlan Kütüphanesi’ni yeniliyor. Kütüphanede eskiyen bölümler onarılırken, kitap rafları kullanımı kolay olanlar ile değiştiriliyor.

Sakıp Sabancı Bulvarı Atatürk Kültür Parkı İçi Cam Piramit yanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, yenilenmiş yüzüyle okuyucularla buluşmak için gün sayıyor. Pandemi koşullarını değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kütüphanenin yer yer su alan çatısını, zamanla bozulan zeminini yeniledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bahçe, açık havada kitap okuma keyfini yaşamak isteyenler için hazırlanıyor.

“100 bin eser olacak”

Kütüphaneye okuyucuların kitaplara daha rahat ulaşabileceği raflar yapıldı. Doğan Hızlan Kütüphanesi, yeni eklenen kitaplarla birlikte 100 bine yakın eseri okuyucularla buluşturacak. Yenilenen kütüphanede kitap okuma bölümleri de pandemi şartlarına göre tasarlandı. Vatandaşlar birbirlerini görmeden ayrı bölmelerde kitap okuyabilecek.

“Bağış merkezi oldu”

Türkiye’nin bağış merkezi haline de gelen kütüphane, ABİM aracılığı ile ihtiyacı olan kütüphane, okul, huzurevleri, kadın sığınma evleri ve cezaevlerine 300 bin kitap gönderdi. Kütüphanedeki mükerrer ve bağışlanan kitaplar alanına göre ayrılarak, talep edilen yerlere gönderilmeye devam edilecek.