Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan Amerikalı turist, Skorsky ile kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Sivri Dağa tırmanmak için yola çıkan 1’i kadın 3 turistten biri, ayağına kırarak dağda mahsur kaldı. Mahsur kalan Amerikan vatandaşı yaralı, Aydın’dan gelen arama-kurtarma teçhizatlı Skorsky Helikopter ile kurtarıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, Gedeller Mevkiinde bulunan Sivri Dağa 3 yabancı uyruklu şahsın tırmandıkları esnada 1 şahsın ayağının kırılarak mahsur kaldığı bildirildi. Saat 06.10 sıralarında 1 JAK timi, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 Asayiş Timi, 1 AFAD ekibi ve 1 UMKE ekibi tarafından mahsur kalan şahısların kurtarılması ile ilgili arama kurtarma faaliyetine başlanıldı.

Mahsur kalan yaralı şahsın Amerikan vatandaşı Adelore Haakon Lessard olduğu, şahısla beraber dağda olan arkadaşlarının Polonya vatandaşı Marıusz Wıeslaw Kaczka ile İngiltere vatandaşı Isobel Caroline Nancarrow olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları esnasında yaralı şahıs, Adelore Haakon Lessard’ın ayağında 3 adet kırık olduğu bilgisi alınması üzerine Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından 1 adet arama-kurtarma teçhizatlı Skorsky Helikopter görevlendirildi.

Mahsur kalan şahıslar saat 12.50 sıralarında bulundukları alandan kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Adelore Haakon Lessard isimli şahıs, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.