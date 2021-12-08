CW Enerji Türkiye’nin OSB Yıldızları arasında

CW Enerji, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan ve Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan "OSBÜK-OSB Yıldızları" araştırmasında da yerini aldı. Şirket; “Kar İlk 100”, “İstihdam İlk 100”, “Kadın İstihdamı İlk 100”, “Yurtiçi Ciro Yapan İlk 100” ve “Yatırım İlk 50” kategorilerinde yer alma başarısı gösterdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla yol almaya devam ettiklerini söyledi. Antalya ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sarvan, “Büyüme ivmemizi her geçen yıl yükseltiyoruz. Sürekli kendimizi geliştiriyor ve başarılarımızla sektör arenasındaki farkımızı ortaya koyuyoruz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.

“Çalışmaya, üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz”

OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında yer almaktan gurur duyduklarını dile getiren Sarvan, başarılı çalışmalarının karşılığını aldıkları için oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Sarvan, başarı ivmelerini gün geçtikçe yükselttiklerine dikkat çekerek, “Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici. Katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz. Türkiye için sürekli kendimizi geliştirerek çalışmaya, üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz”

Elde ettikleri başarılarda tüm çalışanların özverili çalışmaları olduğunu belirten Sarvan, “Bu başarımızda da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte emin adımlarla ilerleyerek, müşterilerimiz için en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.