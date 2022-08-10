Çocuklar bu kütüphaneyi çok sevdi

Kepez Belediyesinin Dokumapark’ta bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu açık hava temalı Orman Kütüphanesini Antalyalı çocuklar çok sevdi.

Kepez Belediyesinin çocukların okuma alışkanlıklarının artırılması için bin 500 metrekare alan üzerine kurduğu orman kütüphanesi ziyaretçilerine huzurlu ve oksijeni bol bir ortamda kitap okuma imkanı sağlıyor. Doğanın kucağında görsel tasarımıyla ilgi odağı haline gelen Dokumapark Orman Kütüphanesini Antalyalı çocuklar çok sevdi. Orman Kütüphanesi, yaz tatilinde açık havada, doğayla iç içe, kuş sesleri arasında kitap okumak isteyen çocukların akınına uğruyor. Sabah saatlerinde kütüphaneye koşan çocuklar, gün boyu kitap okumanın keyfini yaşarken, bir yanda da birbirleriyle kaynaşma ortamı buluyor.

Orman Kütüphanesini, Antalya’nın Akseki ilçesinin geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli ev, rengarenk ağaç evler ve hobbit evi süslüyor. Akseki taşlarıyla vücut bulan 36 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğindeki tarihi yapı Orman Kütüphanesinde bini aşkın kitap, doğa ve kitapseverleri bekliyor.