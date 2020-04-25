Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞLAYAN MAHALLESİNDE SIK SIK ARIZAYA NEDEN OLAN İÇME SUYU BORUSUNU DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPTI. ASAT EKİPLERİ YOĞUN BİR ARAÇ TRAFİĞİNİN OLDUĞU BARINAKLAR BULVARI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMAYI VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞLAYAN MAHALLESİNDE SIK SIK ARIZAYA NEDEN OLAN İÇME SUYU BORUSUNU DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPTI. ASAT EKİPLERİ YOĞUN BİR ARAÇ TRAFİĞİNİN OLDUĞU BARINAKLAR BULVARI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMAYI VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:18
0 Okunma
Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çağlayan Mahallesinde sık sık arızaya neden olan içme suyu borusunu değiştirmek için çalışma yaptı. ASAT ekipleri yoğun bir araç trafiğinin olduğu Barınaklar Bulvarı üzerindeki çalışmayı vatandaşları mağdur etmemek için sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını sonrası hijyenin önem kazanması ve su tüketiminin artması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü içme suyu hizmetinin aksatılmaması için yoğun bir çaba harcıyor. ASAT ekipleri meydana gelen arızaları da en kısa sürede gidererek vatandaşın mağduriyetini engelliyor. Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi’nde örnek bir çalışmaya imza atan ASAT ekipleri, sık sık arızaya neden olan içme suyu boru hattını yeniledi.

Vatandaşlar bilgilendirildi

Antalya’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Barınaklar Bulvarı üzerinde gerçekleşecek çalışma için AYKOME (Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi) ve UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ortak hareket etti. Trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gerçekleştirildi. Çok sayıda iş makinesi ve personelin görev aldığı çalışma öncesinde de bölgedeki vatandaşlar su kesintisi hakkında bilgilendirildi.

ASAT’ın gerçekleştirdiği çalışmada 500 metre uzunluğundaki yıpranmış boru hattı yenilendi. Aşama aşama gerçekleştirilen çalışma sırasında vatandaşların su kesintisinden en az şekilde etkilenmesi sağlandı. Çalışma süresince oluşabilecek acil ihtiyaçlar için bir adet temiz su arazözü, jeneratörler ve farklı teknik ekipman bölgede hazır bekletilirken ASAT ekiplerinin titiz ve planlı çalışması vatandaşların takdirini topladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim