Büyükşehirin Serikte’ki düğün salonu inşaatı sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki düğün salonu inşaatı hızla devam ediyor.

Serik’in Gedik Mahallesi’nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi inşaatı yükseliyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve ilçenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla projeye eklenen bin kişilik çok amaçlı düğün salonu inşaatı da hızla devam ediyor. Yaklaşık 60 milyon lira yatırım bedelli proje tamamlanınca ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.

Serik’in sosyal hayatını canlandıracak Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. Tek katlı 1940 metrekarelik inşaat alanına sahip blok ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Çalışmalarda son olarak temel yalıtım dolgu imalatlarını tamamlayan ekipler yapıya ait betonarme imalatlarına devam ediyor.