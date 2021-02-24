Büyükşehir’e İNGEV’den iki ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından düzenlenen “2020 İnsani Gelişme Endeksi Büyükşehirler” araştırmasında iki dalda ödül aldı. Çevrim içi gerçekleştirilen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız için yaşanılabilir bir şehir modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ödül bize güç vermiştir” dedi.

İNGEV yerel ölçekte insani gelişmeyi desteklemek üzere 3 yıldır sürdürdüğü İGE- İlçeler Endeksini bu yıl ilk kez Büyükşehirler ölçeğine taşıdı. İGE-Büyükşehirler 2020 sonuçları açıklandı ve insani gelişmede başarı gösteren Büyükşehir Belediye Başkanlarına çevrim içi konferans ile ödülleri verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Büyükşehir Belediyesini kapsayan bu çalışmada ‘İnsani Gelişme Ödülü’nde 5. sıra, ‘Sürdürülebilir Çevre ve Enerji ile Sosyal Yaşam’ kategorilerinde de 3. sırada yer aldı.

“Ödül bize güç verdi”

Çevrim içi düzenlenen ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de İNGEV tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, “Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız, kadınlarımız tüm vatandaşlarımız için yaşanılabilir bir şehir modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ödül bize güç vermiştir” diye konuştu.

“Kimseyi ötekileştirmiyoruz”

Antalya’da yerelden kalkınma modeliyle vatandaşlar için yapılması gereken ne varsa yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir.’ Turizmin başkenti şehrimize, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz. Tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içinde Antalya için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kararlılıkla çalışmalara devam”

Türkiye’nin sahip olduğu 486 Mavi Bayrak’ın 206’sının Antalya’da bulunmasının son derece önemli olduğunu altını çizen Başkan Muhittin Böcek, “Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve arıtmalarla denizimizi temiz tutup ve çevremizi koruyarak bütün vatandaşlarımıza yaşanabilir bir şehir sunmaya çalışıyoruz. İNGEV tarafından verilen bu ödül sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.