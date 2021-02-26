Büyükşehir’den üreticiye hidrant desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli Bahçeyaka Mahallesi’ndeki çiftçilere kapalı sistem tarımsal sulama sisteminde kullanmak üzere hidrant desteği verilerek, 2 bin 500 dekar arazinin tekrar sulamaya açılması sağlandı.

Üreticilerin geliri arazilerin verimi artacak

Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunarak hidrantların yenilenmesini isteyen üreticilerin bu isteği hızla yerine getirildi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bölgede inceleme yaparak 30 adet hidrant desteği verdi. Tarım arazisindeki arızalı olan hidrantlar yenileriyle değiştirildi. Böylece kapalı devre sulama sistemine geçilerek 2 bin 500 dekar arazi yeniden sulamaya açıldı.

Sezona hazır

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, “Bu bölgedeki çiftçiler bozuk olan hidrantlar yüzünden su alamıyor tarlalarını sağlıklı bir şekilde sulayamıyordu. Talepleri doğrultusunda bölgedeki bozuk olan hidrantları yenileriyle değiştirdik. Yeni sulama sezonuna hazır olacak. Hem üreticinin geliri artacak hem de sulama sahasını en verimli şekilde kullanılacak” dedi.

30 yeni hidrantla araziler suya kavuşacak

Bahçeyaka Mahallesi Kooperatif Başkanı Ercan Çelik, “30 adet hidrant arızalı olduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne değişme talebinde bulunmuştuk. Sağ olsunlar bir dediğimizi iki etmediler, hidrantlarımız yenileniyor. Arazilerimize yonca, patates ve mısır ekiyoruz. Ayrıca seralarımız da var ” diye konuştu.