Büyükşehirden, ’Çocuk Kitapları Haftası’na’ özel etkinlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri çerçevesinde yazar Emine Ercan’ı çocuklarla bir araya getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı çocuklara özel etkinliklerle kutluyor. Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi Çocuk ve İlk Gençlik Bölümü’nün düzenlediği etkinlik bünyesinde Yazar Emine Ercan’ı çocuklarla

buluşturdu. Kütüphanenin çocuk misafirleri yazar Emine Ercan ile kitap yolculuğuna çıktı.

"Çocuklar keyifli zaman geçirdi"

Çocuk Kitapları Haftası’nın ilk etkinliğinde Hurma Yarbay Pınar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Emine Ercan’ın ‘Ogi ve Konuşan Kitabı’ ile keyifli zaman geçirdi. Macera ve gizem dolu hikayede kitabın kahramanı ile gezintiye çıkan çocuklar, ‘Ogi ve Konuşan

Kitap’ ile özgürce hayal kurmanın keyfini yaşadı. Çocuklar hem kitap okuma alışkanlığı kazanırken hem de kütüphaneyi gezme fırsatı buldu. Etkinlik, 23 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde 10.30’da devam edecek.