Büyükşehir’den Alanya’da da ihtiyaç sahiplerine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde olduğu gibi Alanya’da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara aş ve gıda paketi küçük çocuklara da süt yardımlarını her ay düzenli olarak sürdürüyor. Alanya Aşevi bünyesinde Kasım ayı içinde ihtiyaç sahibi 2-5 yaş aralığındaki 753 çocuğa kişi başı 8’er litreden toplam 6024 litre süt, 326 ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda paketi, çölyak hastası 18 vatandaşa 2’şer koli glütensiz gıda paketi yardımı gerçekleştirildi.

Diğer yandan evinde yemek yapamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da günlük iki öğün üç çeşit sıcak yemek dağıtımı da her gün düzenli olarak yapılıyor.