Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta deniz ve plaj temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ‘Benim denizim, benim plajım, denizimize, plajımıza sahip çıkıyoruz” etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve Antalya Sualtı Derneği ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonla, ‘Benim denizim, benim plajım, denizimize, plajımıza sahip çıkıyoruz” etkinliği düzenledi. Etkinlikte Mehmet Kesikçi İlköğretim Okulu öğrencileri, plaj temizliği yaparken, dalgıçlar denizdeki çöpleri topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, dalgıçlarla beraber sualtı temizliği yaptı. Deniz dibinden ve sahilden toplanan çöpler, etkinlik sonunda plajda sergilendi. Dalgıçlar, denizde büyük Türk bayrağı açtı.

“Denizimiz daha temiz ama yeterli değil”

Bilerek veya bilmeyerek denizi kirletmeme özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Atatürk’ün yurdumuzu emanet ettiği gençlerimizle, dalgıçlarımızla, genç adayımız çocuklarımızla, plajı ziyaret eden insanlarımızla temizlik etkinliği yaptık. Deniz dibi temizliğinde geçen yıllara göre biraz daha temiz olduğunu gördük. Ama bu yeterli değil. Yine deniz dibinde her şeyi gördük. Özellikle hıdrellez döneminde atılan birçok dileğe şahit olduk, balıkçı ağlarını gördük. Fazlasıyla plastik gördük. Denizlerimiz hepimizin, yurdumuz her şeyiyle çok güzel. Atatürk gençleri olarak bütün bu değerlere sahip çıkmak boynumuzun borcu” dedi.