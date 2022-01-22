Büyükşehir halk dansları gösteri ekibi çalışmaya başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 14-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerden oluşturduğu Halk dansları gösteri ekibi çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 14-30 yaş arasındaki gönüllü gençlerin katılımıyla oluşturulan ‘Halk Dansları Gösteri Ekibi’ çalışmalarına başladı. Ekip, Antalya Stadyumu altındaki Atatürk ASFİM’de çalışıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından haftada üç gün verilen eğitimler sonunda Halk Dansları Gösteri Ekibi hem çeşitli etkinliklerde gösteri yapacak hem de yarışmalara katılacak.

Tüm yöresel oyunlar oynanacak

Halk Oyunları Eğitmeni Sedat Uygur, hedeflerinin iyi bir topluluk oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Anadolu’nun tüm yörelerine ait halk danslarının eğitimini vereceğiz. Eğitimlerimize temel adım çalışmasıyla başladık. Önemli günlerde ya da açılışlarda sahne alabilecek bir gösteri ekibi hazırlayacağız. Gençlerimiz yetenekli, pandemiden dolayı insanlar hareket etmeyi sosyalleşmeyi özlemiş” dedi.

Öğretmenden öğrenciye genç ekip

Ekip üyelerinden öğretmen Fatma Sarıoğlu ise “Halk oyunlarını izlemekten ve oynamaktan keyif alıyorum. Burada kendimi geliştirmek ve böyle güzel bir etkinliğin içinde yer almak istedim” ifadelerini kullandı.

Manavgat’ta öğretmenlik yapan Kadriye Balkıç, “Uzun yıllar Teke yöresi oynadım. Hem kültürümüzün önemli bir değeri olan halk oyunlarını devam ettirmek hem de öğrencilerimize bu değeri kazandırmak sevdirmek istiyorum” dedi.