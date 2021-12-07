Büyükşehir, fırtına sebebiyle kent genelinde teyakkuza geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalya genelinde verilen fırtına uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir ekipleri fırtınadan devrilen ağaçları anında kaldırırken, itfaiye ekipleri kent genelinde alarmda bekliyor.

Antalya genelinde kuvvetli yağış ve saatte yer yer 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren alarma geçti. Şiddetli fırtınada meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta, Tarımsal Daire Başkanlığı ekipleri görev yaptı.

“Devrilen ağaçlara müdahale”

Gece saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte ekipler, kentin dört bir yanında devrilen ağaçlara müdahale etti. Trafiği aksatan ve tehlike arz eden ağaçlar Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı. Gün boyu devriye gezen ekipler, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada devrilen ve yan yatan ağaçlara müdahale etti. Vatandaşlardan gelen ihbarlara da cevap verildi.

“İtfaiye alarma geçti”

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de su baskını, araçta mahsur kalma, çatı uçması, trafo yangını gibi olaylara müdahalede bulundu. İtfaiye, Döşemealtı ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu’nun zemin katını basan yağmur sularını tahliye etti. İtfaiye ekipleri 19 ilçede 45 farklı istasyonda yaklaşık 400 personel ile görev yaptı. ASAT Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına kanal açma araçları, motopomp ve iş makineleri ile müdahale etti. Tıkanan mazgallar ekiplerce açıldı.

“İhbarlara cevap”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da gün boyu fırtınadan zarar gören sera ve tarımsal alanlarla ilgili ihbarlara cevap verdi. Tarımsal Hizmetler ekipleri, yağışın sona ermesiyle saraları sarmak için hızla hasar tespit çalışmalarına başlayacak.