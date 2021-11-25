Büyükşehir Belediyesi Dijital Tarım Projesi ile ödül aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi ile hayata geçirilen tarımsal projeler ödülle taçlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Tarım Projesi ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri’nde Sulama ve Sera Teknolojileri alanında birinciliğe layık görüldü.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı Growtech, sektör temsilcileri ve üreticileri buluşturmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de fuarda açtığı stantla tarımsal projelerini sergiliyor. Fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. Konunun uzmanlarından oluşan seçici kurul tarafından beş farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü.

“Ödülü Vali Yazıcı verdi”

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Antalya Büyükşehir Belediyesi, sera ve meyve bahçelerinde Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz İzleme Sistemi olan VAPS Projesi ile Sulama ve Sera Teknolojileri kategorisinde birincilik ödülü aldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e takdim etti.

“Akıllı takip cihazları izliyor”

Başkan Muhittin Böcek’in yerelde kalkınma projeleri kapsamında tarımsal üretimi geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturmak için başlattığı Dijital Tarım Projesi seralarda anlık olarak havanın ve toprağın sıcaklığı, nem oranlarının takip edilip raporlanabilmesine imkan sağlıyor. Seralara yerleştirilen akıllı takip cihazları don olayları ve seranın havasız kalması gibi durumlarda çiftçiyi cep telefonlarına gelen mesaj ile uyarıyor.

“Üretici sistemden memnun”

Seralardaki uzaktan algılama sistemleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki izleme merkezinden de takip ediliyor. Fazla gübre kullanımı, fazla sulama ile de mücadeleyi amaçlayan sistem sayesinde aşırı nem oluşumunun engellenmesi, bununla birlikte kuraklıkla da mücadele edilebilmesi amaçlanıyor. Dijital Tarım Uygulaması’nın hayata geçirildiği ilk yer olan Elmalı’nın Çukurelma Mahallesi’ndeki üreticiler kısa sürede maliyetlerinde yüzde 20 düşüş verimde ise yüzde 15 artış yaşadı.

“Projenin birçok faydası var”

Antalya’da yerelden kalkınma hamlesiyle tarımı geliştirmek, verimi ve üreticinin kazancını artırmak için bugüne kadar bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Dijital Tarım en önem verdiğimiz çalışmalarımız arasında yer alıyordu. Projenin yalnızca üreticiye değil toprağa, havaya ve doğaya da önemli katkıları var. İklim krizinin kapımızda olduğu bir süreçte böyle bir projeyi hayata geçirmek ve ödül almak bizi son derece mutlu etti” dedi.

Ödül töreninin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı fuarda yer alan Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti.