Büyükşehir Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı kentlerinde her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bisiklet turu, eğitimi, konserler ve söyleşilerle dolu bir hafta geçirilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2021 yılı teması ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ Büyükşehir Belediyesi’nin organize edeceği hafta kapsamında sağlıklı yaşama ve bisiklete teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası Antalya’da farklı etkinliklerle desteklenecek. Hafta boyunca ‘Yetişkinlere ve Çocuklara Bisiklet Eğitimi’ verilecek. Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklara ‘Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ konusunda bilgilendirme yapılacak ve çocukların temaya uygun resimler yapmaları sağlanacak. Bisiklet sürücülerinin farkındalığını artırmak için ‘Trafikte ben de varım’ teması kapsamında gençler tarafından araba şeklinde bisiklet giydirme tasarım ve üretimi yapılacak.

“İşe bisikletle gelinecek”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediyesi personelinin işe bisikletle gelmelerinin teşvik edilmesi için Belediye Hizmet Binası önünde etkinlik gerçekleştirilecek. 18 Eylül Cumartesi günü tüm bisikletlilerin katılabileceği, Varyant Seyir Terasından başlayacak ve Olbia Meydanı’nda son bulacak bisiklet turu etkinliği düzenlenecek. 21 Eylül Salı saat 20.00’da online “Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” söyleşisi Prof. Dr. Soner Haldenbilen tarafından gerçekleştirilecek.

“Arabasız gün etkinliği”

21 Eylül ve 22 Eylül tarihinde Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Konyaaltı Caddesi’ne taşınabilir gaz ölçüm cihazı kurulacak ve “arabasız gün” öncesi-sonrası hava analizini yaparak sonuç raporunu yayınlayacak. 22 Eylül’de Konyaaltı Caddesinin güney aksı 15.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapatılarak “Arabasız gün” etkinliği düzenlenecek. Alana sadece bisikletler, e-araçlar, scooterlar ve yayalar alınacak. Alan boyunca çeşitli stantlar kurulacak. Etkinlik saatleri boyunca “Bisiklet Tamir Atölyesi” ücretsiz hizmet verecek. “Trafikte ben de varım” temalı bisikletler dolaşacak.

“Konserler olacak”

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Eylül Cumartesi günü Antalya Sahil Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’nda sanatçı Gülşah Kömür konser verecek. 22 Eylül Çarşamba günü Müzik Şehrin Kalbinde organizasyonunda ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. Atatürk Parkı Türkan Saylan Anıtı Önü ve Yavuz Özcan Parkında yerel sanatçıların katılacağı konserler düzenlenecek.