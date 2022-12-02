Bilim Merkezinde öğrenciler dokuları inceliyor

Ortaokul ve üzeri öğrencilere hitap eden Antalya Bilim Merkezi’nin biyoloji atölyesine gelenler, mikroskoplarla hayvan ve insan dokularını inceleyebiliyor. Biyoloji atölyesi sorumlusu Berçem Ergen, önce farklı organ ve kısımların hücresel özelliklerine bakılarak bu dokular hakkında yorum yapmalarını istiyor. Dokuların mikroskop altında incelenmek üzere nasıl hazırlandığı hakkında bilgi veren Ergen, farklı hayvan gruplarının doku örneklerini gösteriyor.

BÖCEKLERİ İNCELİYORLAR

Üzerinde çalışılması kolay olan canlı gruplarından biri olan böceklere yoğunlaşan öğrenciler, dokularla moleküler biyoloji alanında da çalışmalar yürütebiliyor. Yapılan bu atölyede, teorik bilgiler doğrultusunda gerçekleşen uygulamalar çocukların ilgisini çekiyor. Önce mikroskop üzerinde çeşitli dokulara bakan öğrenciler, ardından kendi parmak dokularını gözlemliyor. Farklı türleri inceleme fırsatı bulan çocuklar, edindikleri deneyimi okul eğitimlerinde kullanıyor.