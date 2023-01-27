Bilim merkezinde dolu dolu ara tatil

Ara tatilde spordan sanata, sürükleyici atölyelerden sağlığa kadar birçok aktivite içeren 5 günlük program hazırlayan Antalya Bilim Merkezi, pazartesi günü de tematik bilim kampı başlatıyor.

Dokuma Park bünyesindeki Antalya Bilim Merkezi, ara tatilde 7-14 yaşa hitap eden 5 günlük tematik bilim kampını pazartesi günü tekrarlayacak. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre 7 farklı bilim dalından birisini tercih ettiği atölyelere katılanlar, güne Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün aerobik öğretmenlerinin yaptırdığı jimnastik ile başlıyor. Ardından 1,5 saatlik atölyelere geçen çocuklar, öğle yemeği ve öğleden sonra atıştırmalık ikramlarını yemekhanede tüketiyor.

Her gün sıralaması değişecek şekilde göz sağlığı taraması, Kepez Belediyesi Tiyatrosu’nun çocuk oyunu gösterimi ve drama eğitimi başlıyor. Öğleden sonraları da atölyelerine giren öğrenciler, sonrasında ya park bünyesindeki 8D sinemasına ya da müzeleri topluca ziyaret ediyor. Merkezin robotik kodlama, astronomi, steam, fen bilimleri, biyoloji, ahşap tasarım ve matematik atölyelerinden birisine dahil olması gereken bilim kampının tekrarı, ara tatilin ikinci haftası olan 29 Ocak ile 4 Şubat arasında olacak.