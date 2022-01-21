Beach Park’taki tenis ve basketbol sahalarına yenileme çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan tenis ve basketbol sahalarının deforme olan zeminlerini yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park içerisinde yer alan spor alanlarını bakıma aldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yaşta insanın spor yaptığı Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan 2 adet tenis kortu ve 3 adet basketbol sahasında zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Tenis ve basketbol sahalarının mevcut kauçuk zeminleri sökülerek yerine saha betonu uygulanacak. Aynı zamanda saha çizgilerinin yenilenmesi, boyanması, basketbol potalarının çember yüksekliklerinin standartlara uygun hale getirilmesi gibi bakım onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar yaklaşık 3 hafta sürecek.