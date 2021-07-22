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Başkan Uysal, Süpürge Faraş Orkestrası’yla bayram için buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu ‘Süpürge Faraş Orkestrası’yla bayram konseri için bir araya geldi. Konserde Başkan Uysal gitar çalarken, temizlik personeli bağlama, keman, darbuka ve tefle kendisine eşlik etti.

ANTALYA 22.07.2021, 14:36
Başkan Uysal, Süpürge Faraş Orkestrası’yla bayram için buluştu
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu ‘Süpürge Faraş Orkestrası’yla bayram konseri için bir araya geldi. Konserde Başkan Uysal gitar çalarken, temizlik personeli bağlama, keman, darbuka ve tefle kendisine eşlik etti.

Antalya’da, gündüz caddeleri süpürge ve faraşlarıyla tertemiz yapan Muratpaşa Belediyesi’nin temizlik işçilerinin kurduğu orkestra, Kurban Bayramı konseri için yeniden bir araya geldi. Orkestranın daha önce Muratpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserleri büyük beğeni toplarken Süpürge Faraş Orkestrası’na bu bayramda Belediye Başkanı Ümit Uysal eşlik etti.

Başkan Uysal, Kurban Bayramı konserinde üç şarkı seslendirdi. Konseri, bir Edirne türküsü olan ‘Kızılcıklar oldu mu’ ile açan Başkan Uysal ve Süpürge Faraş Orkestrası, bir Musa Eroğlu klasiği olan ‘A Kuzum’la devam ettikleri konserde son olarak ‘Gesi Bağları’nı seslendirdi. Yaklaşık yarım saat süren konser, Başkan Uysal’ın seslendiği şarkıların ardından bayram neşesini katlayacak zeybekler, oyun havaları ve birbirinden hareketli şarkılarla devam etti.

Çekimleri bayram öncesi yapılan Başkan Ümit Uysal ve Süpürge Faraş Orkestrası’nın konser, bayramın üçüncü günü saat 20.00’de belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
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