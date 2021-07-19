Başkan Uysal, şehit kabirlerini ziyaret edip çiçek bıraktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı arifesi Uncalı Kent Mezarlığı’na gelerek şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Başkan Uysal, şehitlikte dua edip kabirlere birer buket çiçek bıraktı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde Uncalı, Andızlı ve Kurşunlu kent mezarlıklarında kaybettikleri yakınlarını ziyarete gelen ailelere çiçek dağıttı. Kent mezarlıklarında dağıtım için masalar kurulurken ilçede bulunan 20’ye yakın mezarlıkta ise Muratpaşa Belediyesi, her kabre birer çiçek bıraktı.

Belediye Başkanı Uysal da arife günü, erken saatlerde Uncalı Kent Mezarlığı’na gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret için gelen ailelerle hem baş sağlığı diledi hem de bayramlarını kutladı. Başkan Uysal, Uncalı Kent Mezarlığı’nda şehitlikleri de ziyaret etti. İlk olarak Garnizon Şehitliği’ne geçen Başkan Uysal, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret etti. Birer buket çiçek bırakarak dua etti. Garnizon Şehitliği’nin ardından Başkan Uysal, Polis Şehitliği’ne geçti. Ümit Uysal, burada da kabirleri tek tek ziyaret ederek şehitler için dua etti.